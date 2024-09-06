Як захистити сад чи город від змій: в пригоді стануть рослини з різким ароматом

Фахівці відзначають, що цього року кількість змій в Україні значно зросла. Тепер їх можна зустріти навіть у великих містах. Особливо багато їх біля приватних будинків, де вони мешкають у садах, на городах та клумбах.

Хоча, наприклад, вужі не становлять небезпеки для людей, зустрічаються й отруйні змії, які можуть бути дуже небезпечними. Тому спеціалісти радять висаджувати навколо двору певні види рослин, які своїм запахом відлякують плазунів. Про це пише ТСН.

Які рослини відлякують вужів та інших змій

Хризантеми. Ці красиві квіти містять піретрум — хімічну сполуку, яка смертельна для змій. Крім того, піретрум використовують як природний інсектицид для боротьби з попелицею, мурахами та кліщами.

Часник . Змії дуже не люблять запах цього овоча. Найефективніше робити з часнику настоянку і періодично обприскувати нею територію навколо будинку.

. Змії дуже не люблять запах цього овоча. Найефективніше робити з часнику настоянку і періодично обприскувати нею територію навколо будинку. Жовта вільха. Ця рослина не тільки відлякує плазунів, але й приваблює в сад різні види метеликів.

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Полин. Змії абсолютно не переносять запах полину. Тому, якщо полин росте на вашій ділянці, він допоможе захистити ваше обійстя від плазунів.

Базилік . Ця ароматна трава не лише відлякує змій, а і є чудовою приправою для салатів та м'ясних страв.

. Ця ароматна трава не лише відлякує змій, а і є чудовою приправою для салатів та м'ясних страв. Чорнобривці . Ці квіти відлякують не тільки змій, а й гризунів завдяки своєму різкому аромату.

. Ці квіти відлякують не тільки змій, а й гризунів завдяки своєму різкому аромату. Лимонник . Цю рослину часто використовують у засобах від комах, і вона також ефективно бореться з вужами та отруйними зміями.

. Цю рослину часто використовують у засобах від комах, і вона також ефективно бореться з вужами та отруйними зміями. Падуб. Цей вічнозелений чагарник надзвичайно токсичний для плазунів і людей завдяки сапонінам, які викликають блювоту та діарею.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які рослини захищають від шкідників.

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