Наступний урожай стане рекордним: чим краще засіяти ділянку піся збору городини

Для отримання великого врожаю овочів потрібен пухкий ґрунт. Тому після збору врожаю експерти рекомендують засівати грядки рослиною, яка значно покращує родючість землі.

Серед сидератів чудовим вибором стане фацелія, особливо для тих, хто планує засівати грядки на зиму. Ця рослина відзначається стійкістю до морозів, тому її можна посіяти не тільки наприкінці серпня, але й на початку вересня, а також пізньою осінню або ж ранньою весною, щойно зійде сніг. Городники вважають фацелію одним із найкращих варіантів для таких умов. Про це пише ТСН.

Які переваги використання фацелії на городі?

Ця рослина сприяє покращенню якості ґрунту, роблячи його більш пухким, легким і родючим. Крім того, фацелія збагачує землю калієм і азотом, а також допомагає знизити кислотність ґрунту.

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Експерти також підкреслюють гербіцидні властивості цієї рослини. З'ясувалося, що фацелія може пригнічувати ріст бур'янів.

Проте основною перевагою рослини те, що вона не схильна до тих самих хвороб, що й овочеві культури. Наприклад, популярні сидерати, як біла гірчиця чи олійна редька, можуть негативно впливати на деякі овочі. Так, після білої гірчиці не рекомендується вирощувати капусту, редис або редьку, оскільки ці культури мають спільні хвороби та шкідників.

Фацелію в ґрунт закладають, коли рослина починає активно квітнути, щоб уникнути формування насіння. Також не рекомендується закладати свіжу траву; краще дочекатися, поки вона підсохне на сонці, щоб уникнути гниття маси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який бур'ян варто залишати на городі, щоб підвищити врожайність.

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