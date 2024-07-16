Який бур'ян варто залишати на городі, щоб підвищити врожайність

Власники городів часто ведуть невпинну боротьбу з різними бур’янами, бо переконані, що чисті грядки – це запорука успіху. Однак не все так однозначно. З часом вони можуть виявити, що плодючість їхніх ділянок значно знизилася, а рослини страждають від хвороб і не ростуть як слід.

Секрет полягає в тому, що деякі види бур’янів насправді корисні для городу, адже вони збагачують землю необхідними мікроелементами та зміцнюють захисні сили культур. Команда UAportal розповідає, які саме бур’яни варто залишити на вашій ділянці, щоб вони сприяли здоров’ю рослин і збільшували урожай.

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Які бур’яни краще не полоти на грядках

Мокрець є типовим представником симбіотичних бур’янів, які сприяють росту овочевих культур, таких як томати, перець, баклажани та капуста. Його неглибоке коріння не конкурує за ресурси з цими культурами, адже вони мають глибшу кореневу систему. Мокрець, який розповсюджується по поверхні землі, допомагає зберігати вологість і захищає ґрунт від високих температур, що є критично важливим у літню спеку. Цей бур’ян також можна використовувати в якості мульчі, яка збагачує землю поживними речовинами, тому його видалення може бути недоцільним, оскільки він приносить значну користь.

Полин відомий своїми лікарськими властивостями, він використовується як засіб для зниження температури, знеболення та зняття запалення. У садівництві полин цінний з декількох причин. Він виступає в ролі природного антисептика, покращуючи стан ґрунту та захищаючи рослини від хвороб. Його різкий запах ефективно відлякує шкідників. Крім того, полин є джерелом мінералів, таких як марганець, мідь, цинк і залізо, які є незамінними для здорового росту рослин.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращий спосіб позбутися бур'янів без оцту чи копання.

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