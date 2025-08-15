Гострі курячі крильця: неймовірно смачні та кращі аніж у відомому фастфуді

Гострі курячі крильця - небезпечно смачні та кращі аніж у відомому фастфуді. Хрустка скоринка, пікантні спеції, соковите мясо - і головне: приготовано власноруч!

Перше - крильця треба замаринувати:

курячі крильця - 1 кг

сіль - 15 г

паприка копчена - 2 ч.л.

чилі сухий подрібнений - 1 ч.л.

сухий часник - 2 ч.л.

сухий імбир - 1 ч.л

чорний перець

кумин - 1 ч.л.

коріандр - 1 ч.л.

можна додати карі - 1 ч.л

вода - 450 г

перевіряю щоб крильця були чисті, розрізаю їх по суглобу, складаю в миску і додаю усі спеції, сіль та воду. Мариную 4-8 годин у холодильнику (можна на ніч). Цей процес робить самі крильця вже дуже соковитими та ароматними для приготування.

Далі готуємо суміш борошна зі спеціями:

борошно пшеничне - 350 г

крохмаль кукурудзяний - 250 г

паприка копчена - 1ч.л.

чилі гострий - 1 ч.л.

сухий часник - 1 ч.л.

сухий імбир - 1 ч.л

чорний перець

кумин - 1 ч.л.

коріандр - 1 ч.л.

можна додати куркуму або карі - 1 ч.л

розпушувач 5 г

зливаю воду з крилець в окрему ємність, додаю до неї приблизно 80 г борошняної суміші - і роблю тісто, як на млинці по густоті.

нагріваю олію до 180 градусів

крильця (по одному, руками) обкачую спочатку в борошні зі спеціями, потім - у рідину, знову в борошно і одразу у фритюр.

Смажу близько 4 хв. Перевіряйте готовність та колір.

СОУС:

сметана - 140 г

майонез - 75 г

чилі свіжий - 25 г

петрушка - 20 г

кріп - 15 г

мед - 25 г

сіль - 5 г

сухий часник - 1 ч.л.

оливкова олія - 25 г

соус шрірача - 35 г

(або підкопчений соус барбекю)

Просто змішуємо усі інгредієнти і готово

Смачно - капець.