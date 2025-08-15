Гострі курячі крильця: неймовірно смачні та кращі аніж у відомому фастфуді
Гострі курячі крильця - небезпечно смачні та кращі аніж у відомому фастфуді. Хрустка скоринка, пікантні спеції, соковите мясо - і головне: приготовано власноруч!
Перше - крильця треба замаринувати:
курячі крильця - 1 кг
сіль - 15 г
паприка копчена - 2 ч.л.
чилі сухий подрібнений - 1 ч.л.
сухий часник - 2 ч.л.
сухий імбир - 1 ч.л
чорний перець
кумин - 1 ч.л.
коріандр - 1 ч.л.
можна додати карі - 1 ч.л
вода - 450 г
перевіряю щоб крильця були чисті, розрізаю їх по суглобу, складаю в миску і додаю усі спеції, сіль та воду. Мариную 4-8 годин у холодильнику (можна на ніч). Цей процес робить самі крильця вже дуже соковитими та ароматними для приготування.
Далі готуємо суміш борошна зі спеціями:
борошно пшеничне - 350 г
крохмаль кукурудзяний - 250 г
паприка копчена - 1ч.л.
чилі гострий - 1 ч.л.
сухий часник - 1 ч.л.
сухий імбир - 1 ч.л
чорний перець
кумин - 1 ч.л.
коріандр - 1 ч.л.
можна додати куркуму або карі - 1 ч.л
розпушувач 5 г
- зливаю воду з крилець в окрему ємність, додаю до неї приблизно 80 г борошняної суміші - і роблю тісто, як на млинці по густоті.
- нагріваю олію до 180 градусів
- крильця (по одному, руками) обкачую спочатку в борошні зі спеціями, потім - у рідину, знову в борошно і одразу у фритюр.
Смажу близько 4 хв. Перевіряйте готовність та колір.
СОУС:
сметана - 140 г
майонез - 75 г
чилі свіжий - 25 г
петрушка - 20 г
кріп - 15 г
мед - 25 г
сіль - 5 г
сухий часник - 1 ч.л.
оливкова олія - 25 г
соус шрірача - 35 г
(або підкопчений соус барбекю)
Просто змішуємо усі інгредієнти і готово
Смачно - капець.