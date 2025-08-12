Як розлучення батьків впливає на підлітка?
У світі підлітка батьки – це не лише дорослі, які забезпечують його побут. Це основна опора та почуття "вдома", стабільності.
Розлучення ламає звичну безпекову картину. Для нього це може відчуватися так:
"Мій світ більше не такий, як був учора."
"Я втратив звичну сім'ю, і вже ніколи все не буде по-старому."
"Якщо сім'я розпалася, значить, ніщо не гарантоване."
У цей період підліток відчуває дуже багато різних емоцій, почуттів та переживань. Це коктейль із гніву, смутку, тривоги, провини, самотності та втрати важливої опори.
Гнів як на сам факт розлучення, так і на конкретних батьків: "Ви зруйнували мою родину".
Сум - відчуття втрати, особливо при спогадах про "кращі часи."
Провина - "Це через мене батьки більше не люблять один одного."
Тривога — страх перед майбутнім: "Що буде далі? З ким я житиму? Хто мене підтримає?"
Почуття самотності - відчуття, що ніхто по-справжньому не розуміє його переживання.
Залежно від того, як дорослі проходять через процес розлучення, якщо це негативний сценарій, це може сильно вплинути на самооцінку підлітка.
Може з'явитися думка: "Якщо мене не змогли зберегти разом, значить, я недостатньо важливий."
Можлива втрата віри у власну цінність та привабливість: "Якщо навіть батьки не змогли бути разом, то я не зможу бути коханим".
Або навпаки, у деяких розвивається гіпервідповідальність - завищені вимоги до себе, щоб "заслужити любов" або "не допустити ще однієї втрати".
Чому реакції підлітка такі бурхливі?
У пубертаті мозок працює у "режимі будівництва":
- Лімбічна система (емоції, мотивація) дуже активна. Це як потужний двигун без гальм.
- Префронтальна кора (логіка, контроль імпульсів) дозріває і буде повністю функціональна тільки до 23-25 років. Підсумок – сильні емоції + слабкий контроль над ними.
Коли відбувається розлучення батьків, лімбічна система отримує потужний стресовий сигнал, а лобові відділи ще не вміють ефективно заспокоювати реакцію.
Розлучення це дуже сильний рівень стресу, не тільки для батьків, але і для підлітка.