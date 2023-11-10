Вчені виявили кисень на Венері у хмарах сірчаної кислоти

Кисень становить приблизно 21% повітря на Землі, тоді як більша частина повітря наповнена азотом. На Венері густе і неприємне повітря, 96,5% якого складається з вуглекислого газу.

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Вперше кисень був безпосередньо виявлений наземним телескопом на Гаваях на боці Венери, зверненому до Сонця, де він утворюється в атмосфері. Однак нове дослідження виявило нові докази наявності кисню в атмосфері планети, повідомляє Greek Reporter.

На бортовій обсерваторії SOFIA вчені використали спеціальний інструмент – модифікований літак Boeing 747SP з інфрачервоним телескопом.

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Зазначається, що кисень на денній стороні Венери утворюється, коли ультрафіолетове випромінювання сонця розщеплює вуглекислий і чадний газ в атмосфері. Вітри переносять частину цього кисню на нічну сторону Венери.

На Венері є шар хмар, що містить сірчану кислоту, який простягається приблизно на 65 кілометрів над її поверхнею. У цьому шарі існують потужні ураганоподібні вітри, які дмуть у напрямку, протилежному обертанню планети.

Приблизно на висоті 120 кілометрів над поверхнею є сильні вітри, які рухаються в тому ж напрямку, що й Венера. Нещодавно відкритий кисень зосереджений між цими двома інтенсивними шарами на висоті приблизно 100 кілометрів над поверхнею планети.

Температура цього кисню коливається приблизно від мінус 120 градусам Цельсія на сонячній стороні планети до мінус 160 градусів Цельсія на темній стороні Венери.

Раніше у NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи.

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