Науковці сказали, що станеться з тілом у космосі без скафандра

Загадка космосу завжди цікавила людство. Наразі лише трохи більш як 600 людей мали можливість побувати на орбіті навколо планети.

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Космонавти рушають у космічні подорожі у спеціальних костюмах. Як пише IFLScience, без захисного спорядження тіло у космосі не вибухне, однак може постраждати.

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Відсутність атмосферного тиску та брак кисню є головними загрозами при безкостюмному перебуванню у космосі. Відсутність тиску призводить до швидкого випаровування рідини, що означає, що шкіра, рот та очі можуть "розпливатися".

Відсутність тиску також може призвести до утворення бульбашок у рідинах організму, які можуть спричинити серйозні проблеми.

Але важливо зазначити, що ваше тіло не вибухне в космосі. Шкіра є досить еластичною, і ви можете розпухнути, але це не призведе до вибуху. На жаль, ви втратите свідомість через брак кисню приблизно через 15 секунд. Якщо вас вдасться врятувати, ви стикнетесь із проблемами від небезпечного випромінювання від Сонця.

Ультрафіолетове світло може спричинити сильні сонячні опіки, а більш енергійне світло, таке як рентгенівське випромінювання, може пошкодити вашу ДНК і збільшити ризик раку.

Раніше у NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи.

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