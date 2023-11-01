Гуркіт Сонця міг би розірвати перепонки: NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи

Порожнеча простору вражає своєю тишею. Там, де атоми розташовані настільки далеко один від одного, що не дозволяють поширювати звукові хвилі, будь-який крик заглушується, перш ніж він зможе розпочати свій шлях.

Відео дня

Проте це не означає, що космос абсолютно беззвучний. На практиці, якщо б ми могли почути звуки, то деякі об'єкти у Сонячній системі видавали б неймовірний гуркіт. Про це пише Sciense Alert.

Читайте також: Краще знайти нову планету: вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе

Інші, можливо, б не були чутні для нашого вуха, але ми могли б перетворити плазмові хвилі, які оточують ці об'єкти, на аудіосигнали. Плазмові хвилі виникають, коли електрони попадають в пастку магнітного поля, навколо великих об'єктів, таких як планети, і рухаються вздовж спіралі.

За допомогою перетворення частот плазмових хвиль на аудіосигнали, ми могли б почути їхній несамовитий вереск і стогін. Кожен об'єкт у Сонячній системі має свій власний звуковий профіль. Наприклад, Сонце могло б видавати потужний гуркіт через перемішування конвекційних областей на його поверхні, розміром більше за штат Техас.

Науковці обчислили, що якби звук міг поширюватися в космосі, ми могли б почути Сонце, як постійний гуркіт, що досягає 100 децибелів, що перевершує межі звукозапису.

Перші звуки з космосу були записані астрономом Карлом Гуте Янським у 1932 році. Він спорудив обертовий радіотелескоп, відомий як "Карусель Янського", для виявлення певного частотного діапазону радіохвиль. Коли його даних почали надходити, він виявив постійне фонове шипіння, яке виявилося не випадковим шумом, а справжнім звуком галактики Чумацький Шлях.

Запускаючи зонди в космос, починаючи з Супутника в 1957 році, ми почали отримувати більше даних, зібраних приладами, які знаходилися на їхніх бортах. Серед цих приладів були засоби для реєстрації невидимих форм світла і хвиль в плазмі в хаотичному середовищі навколо планет Сонячної системи.

Радіохвилі самі по собі не є звуком; це форма світла, в якій звукова інформація може бути закодована. Приймаючи їх, ми можемо перетворити їх назад в аудіосигнали. Така технологія відома і застосовується, наприклад, в мобільних телефонах.

Фактично, ми навіть почули радіохвилі з космосу, які були перекладені в усні слова. Радіохвилі з Землі проникали в космос, і це свідчить про точність даних, які збирали ці прилади.

Плазмові хвилі, що обертаються навколо планет, також можуть генерувати цікаві звуки, відомі як хор. Звуки, виникаючі внаслідок плазмових коливань, можуть нагадувати щебетання птахів або сигнали китів.

Читайте також: Супутник двічі показав як виглядає сонячне затемнення з орбіти Землі (відео)

Сатурн, з його складною системою кілець і супутників, міг би звучати як саундтрек з науково-фантастичного фільму 1950-х років. Навіть супутники Юпітера мають свої власні складні аудіопрофілі. Було зафіксовано, як Європа та Ганімед видавали звуки плазми, схожі на блимання та роботичні сигнали.

І хоча Марс не має значущого магнітного поля, аби говорити про плазмові хвилі, ми знаємо, як звучать його вітри. Посадковий модуль InSight та марсохід Perseverance записали марсіанські вітри, коли пилові дюни танцюють по поверхні планети.

Це ще не все – космос величезний і дивний, і перетворення світла на звуки допомагає вченим розкривати приховані деталі Всесвіту. Так що, якщо ви бажаєте відчути себе надзвичайно маленькими, ви можете послухати, як багато мільйонів світлових років віддаленої надмасивної чорної діри гуде в космосі.

NASA створила збірку звуків космосу, яку можна послухати на їхньому веб-сайті NASA Science. Також ви знайдете багато інших ресурсів на каналі YouTube під назвою "Space Audio," яким керує волонтер з Університету Айови. Отже, якщо вам потрібен захоплюючий аудіосупровід для вечірки, пробіжки або розслаблюючої гарячої ванни, ці ресурси допоможуть вам зануритися у космічні звуки.

Раніше науковці виявили величезну порожнечу у Всесвіті завширшки 330 млн світлових років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!