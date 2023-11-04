Усередині Землі на глибині 3000 км знайшли залишки іншої планети

Науковці на глибині 3000 км всередині Землі знайшли незвичайний матеріал, який виявився залишками стародавньої планети, яка зіткнулася з нашою планетою мільярди років тому.

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Знайдені згустки (великі низькошвидкісні провінції LLVP), були вперше виявлені геофізиками в 1980-х роках, однак науковці на той час не мали жодного уявлення, чим вони є.

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З'ясувалося, що ці згустки космічного походження – вони є залишками стародавньої планети, яка врізалася в Землю під час удару, пише науковий журнал Nature.

Науковці вважають, що близько 4,5 мільярда років тому з Землею зіткнувся якийсь космічний об'єкт розміром з Марс, і з уламків, що розлетілися, потім сформувався Місяць. Цей об'єкт назвали "планета Тея".

Місяць виник, коли Земля зіткнулася з меншою планетою під назвою Тея. Однак ніяких залишків цієї меншої планети так і не було знайдено. Знайдені згустки свідчать, що Тея могла бути поглинена Землею. Це і призвело до створення "дивних крапель", виявлених під африканським континентом і Тихим океаном.

Керівник дослідження Цянь Юань зазначив, що "багатий на залізо імпактор міг перетворитися на мантійні краплі (LLVP)".

Науковці визначили, що це зіткнення точно могло призвести до утворення Місяця та крапель під африканським континентом і Тихим океаном. Мантія Теї також могла бути включена в мантію Землі, де вона кристалізувалась і врешті-решт утворила краплі.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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