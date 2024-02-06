Три дні й готово: як заквасити капусту з морквою та болгарським перцем

Квашена капуста – це джерело вітамінів групи B, вітаміну C, бета-каротину, вітамінів E, P і K. Вона містить речовини з протизапальними властивостями, а також кальцій, залізо, йод, калій і магній.

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Готувати цей продукт доволі просто – знадобиться лише капуста, сіль та місткість, в якій ви будете її квасити. Вживати її можна буде вже за три дні після закваски, а зберігатися заквашена капуста може у прохолоді до кількох місяців.

Рецептом хрусткої квашеної капусти поділилося видання The Kitchn. Зазначається, що для хрумкості потрібно обирати сорти пізньої білокачанної капусти. Моркву ж треба дрібнити на терці для "корейської моркви".

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Важливо й раз на добу перемішувати капусту, щоб випустити утворені гази. Інакше заквашена капуста матиме гіркий присмак і неприємний запах.

Рецепт квашеної капусти залитої розсолом

На літр води знадобиться: 2 столові ложки солі.

Капуста білокачанна – 2-3 кг

Болгарський перець – 0,4 кг

Морква – 2-3 штуки

Цибуля – 2 штуки

Чорний перець – 4-5 горошин

Лавровий лист – 2 шт.

Капусту нашаткуйте, моркву натріть, а перець поріжте тоненькими смужками.

Овочі треба перемішати й укласти в банки, не дуже щільно утрамбовуючи. Залийте розсолом, в який додайте спеції.

Залиште банки з капустою відкритими на три дні. Капуста готова. Потім потрібно закрити банки поліетиленовими кришками та поставити у погріб чи у холодильник.

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