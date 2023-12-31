Вітамінна бомба для імунітету: Чому взимку слід частіше їсти квашену капусту

Квашена капуста – це традиційний український продукт, який має безліч корисних властивостей. Однак не всі знають, що сік квашеної капусти також є дуже цінним напоєм.

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Сік квашеної капусти – це джерело вітамінів групи B, вітаміну C, бета-каротину, вітамінів E, P і K. Він також містить вітамін U, який має протизапальні властивості, а також мінеральні солі: кальцій, залізо, йод, калій і магній, пише видання PrzyślijPrzepis.

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Завдяки своєму складу сік квашеної капусти має такі корисні властивості:

Зміцнює імунітет

Покращує роботу кишечника

Підтримує здоров'я серця

Сприяє схудненню

Уповільнює процес старіння

Як пити сік квашеної капусти

Сік квашеної капусти можна пити як самостійно, так і додавати в інші напої, наприклад, у смузі або сміттєві баки.

Якщо ви вперше п'єте сік квашеної капусти, краще починати з невеликої кількості і поступово збільшувати дозу. Це пов'язано з тим, що сік може викликати розлад шлунка, якщо ви не звикли до ферментованих продуктів.

Рекомендована доза соку квашеної капусти становить 200-300 мл на день. Його можна пити вранці натще, а також ввечері перед сном.

Сік квашеної капусти можна купити в магазинах здорового харчування, а також в деяких супермаркетах. Якщо ви хочете приготувати сік самостійно, можна купити готову квашену капусту і віджати з неї сік за допомогою соковижималки.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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