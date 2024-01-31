Хрустка квашена капуста з буряком: рецепт корисної страви
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Квашена капуста по-грузинськи з буряком
Хрустка квашена капуста з буряком або Мжавия комбосто – дуже популярна в Грузії, а конкретно, в Гурії, Імереті і Кахетії.
Її готують як з оцтом, так і шляхом природної ферментації. Примітно, що капусту нарізають великими шматками, а щоб шматки рівномірно забарвилося в пурпурний колір, їх розташовують між буряковими шарами.
Інгредієнти:
- капуста – 3 кг;
- буряк – 0,5 кг;
- головка часнику – 1 шт .;
- листя селери або кріп свіжий– 100 г;
- гострий перець – 2 шт .;
- вода – 2 л;
- сіль – 100 г;
- чорний перець горошком – 10 шт .;
- лавр – 3 шт.
- перець духмяний горошком - 10 шт
Процесс приготування
1. Наріжте капусту великими шматками.
2. Буряк – кружечками.
3. Покладіть шарами, пересипаючи спеціями.
4. Доведіть до кіпіння розсол, залийте капусту і залиште під гнітом в теплі на 3 дні.
5. Квашена грузинська капуста з буряком переноситься в прохолодне місце на 2 дні, де досягає готовності.
Відпочивайте і насолоджуйтесь корисною капустою!