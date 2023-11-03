Господині підказали, як правильно зберігати квашену капусту, щоб довше не псувалась

Кисла капуста - це одна з корисних страв, яку можна легко приготувати і тривалий час зберігати. Apostrophe розповів, як правильно зберігати капусту та як продовжити термін її зберігання.

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Щоб зберігати квашену капусту, використовуйте холодильник або погріб з температурою від 0 до +5 градусів за Цельсієм. В теплі капуста може швидко прокиснути, замороження теж не підходить, оскільки через це вона втрачає більшу частину вітаміну C.

Щоб запобігти поглинанню сторонніх смаків та запахів, краще не зберігати капусту в дерев'яних бочках або алюмінієвих каструлях. Найкращі варіанти - скляні банки та емальований посуд, у розсолі.

Якщо електроенергія відсутня і зберігати капусту в холодильнику неможливо, то за кімнатної температури можна використовувати цукровий пісок, який запобігає перекисанню капусти. Журавлина також допоможе зберегти свіжість страви.

Якщо квашена капуста вкривається пліснявою через активність дріжджових грибів, використовуйте гірчичний порошок або насіння гірчиці, щоб запобігти цьому. Також можна натерти корінь хрону і посипати капусту в контейнері. Це підходить тільки для добре заквашеної капусти.

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Термін зберігання квашеної капусти залежить від температури. При температурі понад 10 градусів Цельсія, її можна зберігати протягом 5 днів. У холодильнику при +5 градусів - до 3 тижнів. При сталій температурі не вище +4 градусів і дотриманні всіх умов, капуста може бути придатною до 3 місяців. Пам'ятайте, якщо капуста змінила колір на темний, це ознака прокисання, і її не варто вживати.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба додати до квашеної капусти, щоб хрустіла.

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