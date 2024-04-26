Збережіть свої нігті: чотири золотих правила відновлення після гель-лаку

Захоплення гель-лаками може призвести до небажаних наслідків для здоров’я нігтів. Професіонали у сфері нейл-арту поділилися порадами щодо ефективного відновлення нігтів після їхнього тривалого використання.

Якщо ви бажаєте дати своїм нігтям перепочинок від гель-лаків, існують перевірені методики, які допоможуть їм швидше повернутися до здорового стану. Про них вам розповість команда UAportal.

Обрізання нігтів після лаку

Після видалення гелевого покриття нігті часто бувають вразливими та тоншими. Намагання відновити їх довжину відразу може призвести до їх ламкості на декілька місяців. Краще обрізати нігті якомога коротше, одночасно зміцнюючи їх та уникаючи навіть звичайного лаку, аби не перевантажувати нігтьову пластину.

Уникайте полірування

Іноді гель знімається не дуже обережно, і виникає спокуса добре відполірувати нігті. Однак фахівці категорично радять утриматися від цього.

Це може лише посилити травмування нігтьової пластини, особливо коли вона вже тонка. Обмежтеся обпилюванням лише найгрубіших місць, а далі зосередьтеся на зволоженні та живленні, уникаючи використання бафів та пилок для верхнього шару нігтя до його повного "одужання".

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Догляд за кутикулою

Правильний догляд за кутикулою включає не лише своєчасне видалення, але й регулярне зволоження та живлення цієї області.

Якщо кутикула у вас тонка, достатньо буде просто відсунути її апельсиновою паличкою. У випадку щільної кутикули краще видаляти її обрізанням. Після цього використовуйте засоби на основі абрикосової чи оливкової олії, які ефективно живлять нігті та запобігають сухості кутикули. Таким чином, ваші руки завжди виглядатимуть доглянуто, навіть без лаку.

Ванночки для нігтів

Для прискорення росту нігтів та зміцнення пластини корисно робити спеціальні ванночки. Експерти радять парити руки у ванночках з додаванням рожевої солі та олій, що пом’якшують вплив солі на шкіру. Втім, не варто робити такі ванночки частіше, ніж двічі на тиждень, аби не пересушити шкіру.

Раніше ми розповідали, як зняти гель-лак у домашніх умовах, щоб не пошкодити нігті.

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