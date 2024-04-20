З якою регулярністю можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: ви будете здивовані

В сучасному світі доглянуті руки та елегантний манікюр - це не просто примха, а й ознака поваги до себе. Але як часто можна робити манікюр, щоб не нашкодити нігтям? Про це пише Главред.

Гігієнічний манікюр:

Як часто: 1 раз на тиждень або частіше, якщо ваші руки піддаються механічним пошкодженням (миття посуду без рукавичок, друк на клавіатурі, робота з землею/хімією).

Що робити:

Обрізати нігті ножицями, надаючи їм бажану форму.

Підпиляти нігті пилочкою, щоб вирівняти їх та позбутися задирок.

Видалити кутикулу за допомогою спеціального інструменту або ремувера.

Нанести зволожуюче масло для кутикули.

Поради:

Якщо ви не впевнені у своїх силах, довіртеся професійному майстру манікюру.

Не використовуйте для обрізання кутикули гострі інструменти, щоб не пошкодити її.Регулярно використовуйте зволожуючий крем для рук, щоб ваші нігті та шкіра рук були здоровими.

Манікюр гель-лаком:

Як часто: 2-3 тижні.

Чому не щотижня:

Часте зняття та нанесення гель-лаку може зробити нігті ламкими та сухими.

Під час зняття гель-лаку нігтьова пластина стоншується, що може призвести до її пошкодження.

Важливо:

Перед нанесенням гель-лаку робіть перерву у 1-2 тижні, щоб нігті "відпочили".

Вибирайте якісні матеріали для манікюру та дотримуйтесь інструкцій майстра.

При появі тріщин або відколів на гель-лаку негайно зніміть його, щоб не допустити розвитку інфекції.

Пам'ятайте:

Здоров'я ваших нігтів - це найголовніше. Не шкодуйте часу на догляд за ними, і вони завжди будуть красивими та міцними.

Давайте нігтям "дихати" без покриття гель-лаком.

Використовуйте зволожуючі засоби для рук і кутикули.

При будь-яких сумнівах щодо здоров'я ваших нігтів звертайтеся до дерматолога.

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