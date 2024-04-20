З якою регулярністю можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: ви будете здивовані
В сучасному світі доглянуті руки та елегантний манікюр - це не просто примха, а й ознака поваги до себе. Але як часто можна робити манікюр, щоб не нашкодити нігтям? Про це пише Главред.
Гігієнічний манікюр:
Як часто: 1 раз на тиждень або частіше, якщо ваші руки піддаються механічним пошкодженням (миття посуду без рукавичок, друк на клавіатурі, робота з землею/хімією).
Що робити:
- Обрізати нігті ножицями, надаючи їм бажану форму.
- Підпиляти нігті пилочкою, щоб вирівняти їх та позбутися задирок.
- Видалити кутикулу за допомогою спеціального інструменту або ремувера.
- Нанести зволожуюче масло для кутикули.
Поради:
- Якщо ви не впевнені у своїх силах, довіртеся професійному майстру манікюру.
- Не використовуйте для обрізання кутикули гострі інструменти, щоб не пошкодити її.Регулярно використовуйте зволожуючий крем для рук, щоб ваші нігті та шкіра рук були здоровими.
Манікюр гель-лаком:
Як часто: 2-3 тижні.
Чому не щотижня:
- Часте зняття та нанесення гель-лаку може зробити нігті ламкими та сухими.
- Під час зняття гель-лаку нігтьова пластина стоншується, що може призвести до її пошкодження.
Важливо:
- Перед нанесенням гель-лаку робіть перерву у 1-2 тижні, щоб нігті "відпочили".
- Вибирайте якісні матеріали для манікюру та дотримуйтесь інструкцій майстра.
- При появі тріщин або відколів на гель-лаку негайно зніміть його, щоб не допустити розвитку інфекції.
Пам'ятайте:
- Здоров'я ваших нігтів - це найголовніше. Не шкодуйте часу на догляд за ними, і вони завжди будуть красивими та міцними.
- Давайте нігтям "дихати" без покриття гель-лаком.
- Використовуйте зволожуючі засоби для рук і кутикули.
- При будь-яких сумнівах щодо здоров'я ваших нігтів звертайтеся до дерматолога.
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