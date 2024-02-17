Як зняти гель-лак у домашніх умовах, щоб не пошкодити нігті: корисні поради

Манікюр з гель-лаком тримається довго та має бездоганний вигляд, але іноді виникає потреба зняти його до планового візиту до майстра. Не завжди є можливість йти в салон, тому важливо знати, як зняти гель-лак в домашніх умовах.

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Про це пише Главред.

Зняття гель-лаку за допомогою спеціального засобу:

Купіть рідину для зняття гель-лаку в магазині косметики.

Наріжте спонжі за розміром нігтів.

Захистіть шкіру навколо нігтя кремом.

Процес:

Нанесіть рідину на спонж, прикладіть до нігтя та обмотайте фольгою та зачекайте 10-15 хвилин. Після цього зніміть фольгу та лак апельсиновою паличкою, починаючи від кутикули. Видаліть залишки лаку пилкою та бафом.

Зняття гель-лаку без спеціального засобу:

Спилювання пилкою:

Використовуючи пилку з абразивом 180/180 грит бережно спилюйте кольорове покриття, не зачіпаючи базу. Відшліфуйте нігті бафом.

Зняття гель-лаку без ацетону:

Сольова ванночка:

Розчиніть гель для миття посуду та чайну ложку солі/соди в теплій воді, потім занурте нігті в розчин на 15 хвилин. Після цього видаліть лак апельсиновою паличкою.При необхідності повторіть процедуру.

Догляд за нігтями після зняття гель-лаку:

Парафінотерапія:

Розплавте парафін на водяній бані та опустіть руки в парафін аби нанесіть 2-3 шари пензликом. Загорніть руки в целофан та рукавиці на 15-20 хвилин. Зніміть парафін, видаліть жир серветкою та нанесіть крем.

Ванночки з морською сіллю:

Додайте морську сіль в теплу воду та занурте руки в ванночку на 10-15 хвилин.

Пам'ятайте:

Знімати гель-лак потрібно акуратно, щоб не пошкодити нігтьову пластину.

Після зняття гель-лаку нігті потребують відновлення та зміцнення.

Перед використанням будь-яких методів зняття гель-лаку рекомендується провести тест на алергічну реакцію.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за нігтями, щоб були міцними.

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