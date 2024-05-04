На Великдень можна дізнатися про своє майбутнє: народні прикмети, в які вірили наші предки

Наші предки вірили, якщо на Великдень бути уважним, то можна передбачити події наступного року. Також існувало багато повір'їв, слідуючи яким можна було вплинути на власне майбутнє.

Одним з ключових ритуалів було приготування великодніх пасок. Про це пише RadioTrek.

Вірили, що якщо тісто святкової випічки добре зійшлося у господині, то рік обіцяє бути сповненим гармонії та достатку. А от невдале тісто вважалося вісником того, що рік може видатися таким же.

Погано прикметою вважалося отримати паску, що підгоріла, потріскалася або вийшла кривою – це віщувало складний рік до наступного Великодня.

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Якщо у великодній тиждень снилися померлі родичі, це вважалося хорошим знаком. Це означало, що за майбутній рік у родині ніхто важко не захворіє і не помре. Натомість сновидіння про поцілунки віщували сварки та неприємності.

Було повір’я, що у Великдень не слід забагато спати – тому, хто першим зустріне світанок, судилося мати щасливий рік.

Якщо за святковим столом незаміжня дівчина знаходила у своїй тарілці маленьку комаху, це вважалося передвісником зустрічі з майбутнім чоловіком протягом року.

Під час великоднього сніданку закохані пари стукалися писанками. Той, чия писанка залишалася непошкодженою, мав стати головою сім’ї, а тому, чия писанка тріснула, доведеться бути більш покірним партнером.

Після святкових гулянь, надлишки страв не відправляли до смітника, а закопували у надра землі, сподіваючись на щедрість майбутніх врожаїв.

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Скатертину, що мала плями від освячених великодніх свічок, зберігали без прання до наступного свята, адже вона ставала оберегом, що охороняє дім від вроків та проклять.

Жінка, в серці якої жила мрія про материнство, ставила на святковий стіл додаткове блюдечко зі шматком паски, вірячи, що так вона відкриває двері для приходу нового життя. Після свята цю паску потрібно було віддати птахам.

Для збереження краси протягом усього року, дівчата занурювали в воду писанку червоного кольору, а потім цією водою освіжали свої обличчя.

Почути у Великдень стукіт дятла вважалося знаком того, що протягом року є шанс покращити свої житлові умови. Якщо ж почути в цей день зозулю, то незаміжнім дівчатам це обіцяє зустріч з коханням, а молодим сім’ям – скоре поповнення.

І ще одна цікава прикмета від пращурів: якщо ви прагнете пригод та чогось нового в житті, на Великдень поцілуйте когось на перехресті двох доріг – і ваше життя може кардинально змінитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити у Страсний тиждень перед Великоднем.

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