Що категорично заборонено робити у Страсний тиждень перед Великоднем: народні прикмети

В період Страсної седмиці віряни дотримуються особливо строгого посту, уникають відвідувань кладовищ та згадування померлих. Це час підготовки до Великодня, коли люди прибирають у своїх оселях та готують святкові страви.

У ці священні дні не можна відзначати дні пам’яті святих, здійснювати вінчання чи хрещення. Не слід влаштовувати бенкетів, гучних гулянь, відвідувати розважальні заклади та заходи. Забороняється вступати в інтимні стосунки навіть подружнім парам. Про це інформує портал "Патріоти України".

У Страсний тиждень настає час найжорсткішого утримання від їжі, проте не всім вірянам необхідно слідувати цим правилам. Православна церква передбачає певні послаблення для вагітних жінок, жінок, що годують, та осіб зі слабким здоров’ям.

Вербна неділя

За християнськими традиціями, вечір неділі відзначається особливим богослужінням, що пов'язане з останніми днями на землі Ісуса Христа. В цей час віряни згадують його вхід до Єрусалиму. Згідно з біблійними оповідями, Христос, вирушаючи до міста з Віфанії, де він врятував життя Лазарю, був радісно зустрінутий людьми, які вітали його пальмовими гілками. У пам’ять про цю подію, в християнських храмах освячуються гілки дерев, прикрашені для святкування.

Читайте також: Як свято Воскресіння Христового правильно називати в Україні

Великий понеділок

Цей день традиційно присвячений домашнім справам: прибиранню, та впорядкуванню речей в оселі. Особливу увагу приділяють миттю вікон, адже зустрічати свято з нечистими вікнами вважається поганою прикметою.

Вівторок перед Великоднем

У цей день відбувається згадування біблійних притч, які Христос розповідав у храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть, про десять дів та таланти.

Цей день також асоціюється з підготовкою одягу та плануванням святкового столу, але без покупки продуктів до вівторка, що вважається недоброю прикметою. Погода в цей день може вказувати на майбутній урожай: дощ обіцяє грибний сезон, а ясний день – хороший урожай пшениці.

Велика середа

В цей день християни згадують, як Юда Іскаріот зрадив свого вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, обмивши сльозами та помазавши світом ноги Христа, підготувала його таким чином до поховання.

У Чисту середу зазвичай розпочинають велике прибирання в будинку, яке зазвичай закінчується наступного дня. У цей день також готували мило. Його шматок виносили на вулицю і залишали на порозі, а наступного ранку перед купанням забирали назад. Вважалося, що після цього мило набуває цілющої сили.

Чистий четвер

Великий четвер відзначається християнами як день, коли відбулися чотири значущі події: вечеря Господня, миття ніг учням Ісусом, його моління в саду Гетсиманія та зрада з боку Юди.

Традиції цього дня включають купання та умивання, що символізують очищення. Віряни завершують прибирання в домівках і вирушають митися після молитви, процедуру слід здійснити до світанку. Існує повір’я, що умивання вранці холодною водою зі срібного посуду допомагає зберегти красу, здоров’я та молодість.

Читайте також: В який день найкраще мити вікна перед Великоднем

Страсна п’ятниця

У цей день вранці відбувається читання 12 Євангелій Святих Страстей Христових. Близько обіду в храмах виставляється плащаниця, яка є символом поховання Ісуса. Відбувається згадування його смерті на хресті, а плащаницю виносять до центру храму, потім проводиться хресний хід. Священики та віряни обносять плащаницю навколо храму. До цього часу прийом їжі заборонений.

У цей день не припустимо займатися фізичною працею, за винятком приготування до Великодня. Традиційно випікають паски, хліб та фарбують яйця.

Існує вірування, що випічка, зроблена в цей день, залишиться на довго свіжою.

Велика субота

В цю ніч відбулося похованням Ісуса Христа. Православна церква вшановує його тілесну смерть, адже всі трагічні події вже минули, і світ чекає на воскресіння. Під час богослужіння священнослужителі змінюють чорне вбрання на біле.

Читаються спеціальні старозавітні тексти, що оспівують пророцтва про воскресіння Господа.

Близько 12 години ночі розпочинається пасхальне ранкове богослужіння, вночі віруючі прямують у хресну ходу. Процесія завершується гучним закликом: "Христос воскрес". Саме з цього моменту розпочинається свято Великодня, яке приносить радість та світло у серця вірян.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов‘язково має бути у Великодньому кошику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!