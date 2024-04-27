В який день найкраще мити вікна перед Великоднем: що кажуть народні прикмети

Один із найкращих моментів для миття вікон в домі – це один з днів напередодні Великодня. В цей час відкриваються двері для залучення радості, щастя, удачі та добробуту у ваш дім.

Наші предки вважали, що промені сонця, що проникають в оселю через віконне скло саме в цей період, сприяють вигнанню з дому негативу, бід і проблем. Про це пише Gazeta.ua.

Перш ніж розпочати миття, щоб уникнути сварок і конфліктів у родині, важливо закрити вікна. Лише після цього можна безпечно братися за наведення чистоти в домі. Рекомендується починати миття вікон зсередини приміщення, а потім перейти до зовнішньої частини.

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Під час процесу миття скла варто уявляти, як ви видаляєте всю негативну енергію і впускаєте в кімнати разом із сонячними променями лише позитив, достаток і щастя.

Який день обрати для миття вікон

Найкращий час для очищення вікон перед Великоднем – Чистий четвер. Також можна провести цю домашню роботу в понеділок перед святом.

Проте категорично заборонено братися за миття вікна у Страсну п'ятницю.

Обмеження щодо прибирання перед Великоднем:

Не рекомендується мити вікна жінкам у стані вагітності, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.

Не варто мити вікна під час дощу, аби не привернути невдачі та проблеми до сім'ї.

Не розпочинайте миття скла після заходу сонця, щоб не позбавити дім добробут та щастя.

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Як залучити в дім достаток під час миття вікон

Щоб забезпечити фінансовий добробут в домі, рекомендується мити вікна навесні перед Великоднем за такими правилами:

Очищайте вікна за допомогою тканини червоного кольору, це сприятиме притягненню багатства до вашої оселі. Однак уникайте використання ганчірки зі старого одягу, щоб уникнути втрати процвітання. Якщо ви прагнете до збагачення, не скупіться на покупку червоної тканини спеціально для миття вікон. Додайте трохи кориці до води. Це створить в оселі приємний аромат, який приваблює гроші. Використовуйте воду, настояну на монетах золотого кольору чи золоті. Це допоможе вам примножити свій матеріальний статок. Після завершення миття вікон залиште монетки на підвіконні, а воду вилийте під плодове дерево поруч з будинком. Не витрачайте ці монети, вони стануть вашим фінансовим талісманом до наступного миття вікон.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов‘язково має бути у Великодньому кошику.

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