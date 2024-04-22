Що потрібно першим з‘їсти на Великдень: це знають не всі
Великодній піст, який триває 48 днів, є одним з найсуворіших у християнській традиції. Тому важливо правильно розпочати вживання скоромної їжі після його закінчення. Час розговляння залежить від часу походу на великодню юслужбу. Крім того, є певні правила виходу з посту, про які варто знати. Про це пише УНІАН.
Коли можна розговлятися:
- Якщо ви вночі були на службі: одразу після літургії та причастя.
- Якщо ви вранці відвідали церкву: після приходу додому.
- Якщо ви з якоїсь причини не були в церкві: після закінчення всіх служб.
Як розговлятися:
- Почніть з невеликої порції легкої їжі, щоб не перевантажити травну систему.
- Віддавайте перевагу натуральним продуктам: м'ясу, рибі, сиру, овочам, фруктам.
- Не вживайте алкогольні напої у великих кількостях.
- Протягом дня пийте багато води.
Що обов'язково має бути на Великдень:
- Паска: символ тіла Христового.
- Крашанки: символ крові Христової.
- Сир або сирна паска: символ Великого посту.
- М'ясо: символ багатства та ситого життя.
- Сіль: символ очищення та захисту.
- Хрін: символ гіркоти розп'яття.
- Червоне вино: символ крові Христової.
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Що робити на Великдень: традиції
- Зібрати великодній кошик.
- Надіти святковий одяг.
- Відвідати богослужіння.
- Накрити святковий стіл.
- Поділитися паскою та яйцями з близькими.
- Позмагатися в розбиванні яєць.
- Приймати гостей.
- Давати милостиню нужденним.
- Відвідати могили померлих родичів (після Великодня).
Чого не можна робити на Великдень: заборони
- Важко працювати.
- Переїдати та вживати багато алкоголю.
- Проводити магічні ритуали.
- Влаштовувати генеральне прибирання.
- Робити ремонт.
- Працювати в саду та на городі.
- Їздити на кладовище (для цього є спеціальні поминальні дні).
Пам'ятайте, що Великдень - це не просто день рясних трапез, а й свято духовного очищення та єднання з близькими.
Нагадаємо, ми вже писали, що обов‘язково має бути у Великодньому кошику.
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