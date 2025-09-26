Як приготувати вʼялені помідори без духовки на зиму: простий рецепт

В’ялені помідори – це не лише смачний делікатес, а й зручний спосіб зберегти літній урожай. Приготувати їх можна навіть без духовки, отримавши насичений смак і натуральну консервацію з мінімумом зусиль.

Рецепт поділився YouTube-канал "Карпатські шкварки". Для приготування беруть м’ясисті томати, які після миття та обсушування розрізають навпіл і викладають зрізом догори.

Половинки солять, приправляють сушеним часником та італійськими травами, а потім сушать у спеціальній сушарці при температурі 55–60 градусів близько 10–12 годин. Готові плоди повинні залишатися гнучкими, але без надлишкової вологи.

Далі підготовлені помідори щільно укладають у стерилізовані банки, додаючи трохи петрушки, суміш перців, цукор і винний оцет. Овочі заливають попередньо підігрітою до 70 градусів олією та герметично закривають кришками.

Такий простий спосіб дозволяє отримати ароматні в’ялені помідори, які чудово смакуватимуть узимку як самостійна закуска чи доповнення до різних страв.

