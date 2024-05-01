Що робили у передвеликодні та святкові дні, щоб у домі водилися гроші: народні прикмети

У давнину, коли готувалися до святкувань, наші предки дотримувались особливих традицій при наведенні чистоти у житлі. Вони прибирали приміщення, рухаючись за годинниковою стрілкою. Розпочинаючи з дальніх кутків, вони поступово наближались до середини кімнати.

Існувало вірування, що такий метод прибирання сприятиме залученню добробуту та достатку до оселі. Про це пише RadioTrek.

Всі борги, якщо такі накопалися, обов'язково потрібно було віддати до настання Страсного тижня.

У день Страсної п’ятниці та світлого Великодня заборонялося виконувати домашні роботи.

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Для поліпшення матеріального становища, варто відвідати церкву на Великдень усією родиною, а після служби разом повернутися додому.

На пасхальному столі має красуватися найгарніша скатертина, краще обрати білий колір.

Для приваблення добробуту в домівку, був звичай годувати птахів залишками свяченого хліба.

При витиранні столу слід дотримуватися напрямку годинникової стрілки, щоб в будинок прийшов успіх в грошовому плані, а життєвий шлях супроводжувало процвітання.

Після церковної служби, люди ділилися з нужденними, даючи їм не лише милостиню, а й паску з червоним яйцем.

Наші предки вірили, якщо допомагати дійсно від щирого серця, то найближчим часом добробут помітно покращиться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити у Страсний тиждень перед Великоднем.

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