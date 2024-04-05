Для чого вам може знадобитися кропива: як її застосувати в господарстві

Чому вирощувати кропиву в саду

Кропива має дивовижні можливості. UAportal з'ясував, як ця рослина допоможе в господарстві.

Захист для інших рослин

Кропива мимоволі створює захисний ефект для сусідніх садових рослин. Наприклад, посадка помідорів поруч з кропивою може допомогти зменшити їхню сприйнятливість до фітофторозу, роблячи їх менш вразливими до цієї хвороби.

Використання як добрива

Однією з чудових властивостей кропиви є її здатність збагачувати ґрунт необхідними мікроелементами, що робить її ідеальним помічником для різних видів рослин. Навіть кімнатні рослини можуть отримати користь від добрива з кропиви.

Щоб приготувати традиційний садовий настій, дрібно наріжте листя кропиви і наповніть пластиковий контейнер. Залийте листя окропом і щільно закрийте ємність. Залиште суміш настоюватися на 10-14 днів.

Перш ніж використовувати настій кропиви як добриво, важливо зрозуміти його сумісність з різними рослинами. Концентрований сік кропиви може підійти не для всіх культур, тому рекомендується наносити настій не біля стебла, а навколо основи рослини.

Рослини, які можуть отримати користь від підживлення кропивою:

Полуниця

Підживлення полуниці настоєм кропиви разом з хлібом або свіжими дріжджами може підвищити солодкість плодів і зміцнити кореневу систему рослин. Застосовуйте настій 2-3 рази на тиждень протягом трьох тижнів.

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Квіти

Квіти можуть отримати велику користь від добрива з кропиви, яке також діє як грізний профілактичний засіб проти попелиці. Достатньо змішати настій кропиви з попелом і вносити по одній склянці суміші під кожен кущ двічі на тиждень.

Розсада огірків і помідорів

Почніть захищати рослини огірків від поширених інфекцій, застосовуючи профілактичні заходи на ранніх стадіях. Обприскуйте 2-3 кущі розсади однією склянкою настою кропиви щонайменше раз на тиждень.

Пам'ятайте, що важливо уникати поливу кропив'яним розчином гороху, квасолі, цибулі та часнику. Міцна суміш може бути агресивною і негативно вплинути на загальну врожайність цих культур.

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