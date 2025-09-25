ukr
Десерт до чаю своїми руками: рецепт сливи в шоколаді на зиму

Це не просто варення, а справжній десерт, який підкорить навіть вибагливих ласунів. Соковиті сливи в поєднанні з чорним шоколадом, какао та апельсиновою цедрою утворюють багатий смак і неповторний аромат.

Така заготівля стане чудовим доповненням до чаювання та прикрасить будь-який десерт у холодну пору року. Рецепт опублікували Smachnenke.

Інгредієнти:

  • сливи без кісточок (краще сорт "угорка") — 2,5 кг;
  • цукор — 1,5 кг;
  • апельсинова цедра — з 1 апельсина;
  • какао — 50 г;
  • чорний шоколад — 50 г;
  • ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);
  • сода — 1 ст. л. на 1 л води (для вимочування).

Приготування:

  1. Сливи ретельно вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Замочити у содовому розчині на 2–3 години, потім промити чистою водою.
  2. Пересипати плоди цукром і залишити на 4–6 годин, щоб пустили сік.
  3. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, проварити 5 хвилин і зняти. Настоюватися варення має всю ніч.
  4. Наступного дня знову довести до кипіння та варити близько 20 хвилин. Потім залишити ще на ніч, щоб сливи добре просочилися сиропом.
  5. Додати какао, шоколад і апельсинову цедру. Варити після закипання ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ввести ванільний цукор.
  6. Гарячим розлити по стерилізованих банках, закатати й залишити охолоджуватися під ковдрою.

Таке варення стане не лише смачним зимовим запасом, а й вишуканим десертом до святкового столу.

