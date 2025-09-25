Десерт до чаю своїми руками: рецепт сливи в шоколаді на зиму

Це не просто варення, а справжній десерт, який підкорить навіть вибагливих ласунів. Соковиті сливи в поєднанні з чорним шоколадом, какао та апельсиновою цедрою утворюють багатий смак і неповторний аромат.

Така заготівля стане чудовим доповненням до чаювання та прикрасить будь-який десерт у холодну пору року. Рецепт опублікували Smachnenke.

Інгредієнти:

сливи без кісточок (краще сорт "угорка") — 2,5 кг;

цукор — 1,5 кг;

апельсинова цедра — з 1 апельсина;

какао — 50 г;

чорний шоколад — 50 г;

ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);

сода — 1 ст. л. на 1 л води (для вимочування).

Приготування:

Сливи ретельно вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Замочити у содовому розчині на 2–3 години, потім промити чистою водою. Пересипати плоди цукром і залишити на 4–6 годин, щоб пустили сік. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, проварити 5 хвилин і зняти. Настоюватися варення має всю ніч. Наступного дня знову довести до кипіння та варити близько 20 хвилин. Потім залишити ще на ніч, щоб сливи добре просочилися сиропом. Додати какао, шоколад і апельсинову цедру. Варити після закипання ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ввести ванільний цукор. Гарячим розлити по стерилізованих банках, закатати й залишити охолоджуватися під ковдрою.

Таке варення стане не лише смачним зимовим запасом, а й вишуканим десертом до святкового столу.

