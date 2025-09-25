На смак як манго: як приготувати консервований гарбуз на зиму

Кухарі часто експериментують, перетворюючи прості продукти на справжні делікатеси. Один із таких кулінарних хитрощів — консервований гарбуз, який нагадує смак манго.

Завдяки апельсину, лимону та невеликій кількості спецій звичайний овоч отримує яскравий тропічний відтінок. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

гарбуз — 1 кг;

апельсини — 2 шт.;

лимон — ½ шт.;

цукор — 250 г;

лимонна кислота — 1 ч. л.

Приготування

Гарбуз очистіть і наріжте кубиками. Один апельсин очистіть, другий залиште зі шкіркою. Цитруси подрібніть, видаліть кісточки. Змішайте фрукти з гарбузом, додайте цукор та лимонну кислоту. Залиште на 3 години за кімнатної температури. Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин, помішуючи, доки з’явиться сироп. Банки вимийте та простерилізуйте, кришки також обробіть. Викладіть у банки гарбуз, залийте сиропом, закрутіть і переверніть догори дном. Накрийте рушником до охолодження.

Зберігати таку консервацію слід у прохолодному темному місці. Взимку гарбуз із цитрусами можна подавати до чаю, використовувати як начинку для пирогів чи млинців або ж смакувати як самостійну солодку закуску.

