Смак літа взимку: рецепт консервованих кабачків з овочами
Кабачки з овочами на зиму — це смачна та проста консервація, у якій поєднуються сезонні дари літа й ароматні спеції. Завдяки легкому маринаду овочі зберігають яскравий смак, а кабачки навіть після стерилізації залишаються хрусткими.
У цьому рецепті використовується класичне поєднання кабачків, моркви та болгарського перцю.
Інгредієнти:
Основні
Кабачки 2 шт.
Морква 1 шт.
Перець болгарський червоний 0.5 шт.
Спеції
Кріп, парасольки 1 шт.
Зубки часнику 2 шт.
Перець духмяний, горошок 3 шт.
Лавровий лист 1 шт.
Для маринаду
Олія 1 ст. л.
Сіль кам'яна 1 ст. л.
Цукор 2 ст. л.
Оцет 9% 2 ст. л.
До банок додають часник, кріп, лавровий лист і духмяний перець, які надають заготівлі виразного аромату. Маринад готується на основі води з додаванням солі, цукру, олії та оцту — він забезпечує овочам тривале зберігання й приємний кисло-солодкий смак.
Приготування дуже просте: овочі миють, очищають і нарізають, після чого викладають у стерилізовані банки разом зі спеціями. Зверху заливають гарячим маринадом і ставлять стерилізувати приблизно на двадцять хвилин. Після цього банки закочують, перевертають догори дном і залишають під рушником до повного охолодження.
