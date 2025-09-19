Три дні і смакота готова: рецепт домашньої квашеної капусти на зиму

Щойно згадаєш про квашену капусту – одразу виникає апетит. Хрустка, соковита, із приємною кислинкою та легкою солодкуватою нотою, вона чудово підходить і як самостійна закуска, і як доповнення до гарнірів чи м’яса. До того ж цей продукт є базою для багатьох улюблених страв – від борщу до пиріжків та наваристих супів.

Про це пише 0342. Дана версія квашеної капусти відрізняється простотою: всього кілька інгредієнтів, тепла вода – і вже через добу можна пробувати, а за три дні капуста набуде насиченого, гармонійного смаку.

Інгредієнти для 3-літрової банки:

капуста – 1,5 кг

морква – 0,5 кг

лавровий лист – 2 шт.

перець духмяний горошком – 5–7 шт.

перець чорний горошком – 3–4 шт.

вода (тепла) – 0,7 л

сіль – 2 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

Як приготувати: Подрібніть капусту за допомогою шатківниці, моркву натріть на крупній тертці й змішайте їх у мисці, не надто м’явши, щоб зберегти хрусткість. В окремому посуді розчиніть у теплій воді сіль і цукор, додайте лаврове листя та перець. Щільно укладіть овочі в банку, заливаючи розсолом, і прикрийте кришкою. Банку варто поставити в миску, аби сік не витікав на стіл.

Секрет успіху: протягом трьох днів проколюйте капусту дерев’яною паличкою чи виделкою до дна, щоб виходили гази. Це забезпечить чистий, свіжий смак без гіркоти.

Через три дні ви отримаєте ідеально хрустку, ароматну квашену капусту, яку зручно зберігати в холодильнику.

