Що робити щоб розсада помідорів не жовтіла: поради досвідчених городників

Ваша розсада помідорів раптом пожовтіла? Не хвилюйтесь, це не завжди привід для паніки. theLime розібрався, чому жовтіє розсада помідорів та що робити в таких випадках.

Відео дня

Чим раніше ви визначите причину пожовтіння розсади, тим легше буде її вилікувати. Правильний догляд за розсадою допоможе вам виростити здорові та міцні помідори, пише "Апостроф".

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Чому змінюється колір листя у розсади?

Нестача поживних речовин

Незадовільний рівень рН ґрунту

Хвороби або шкідники

Недостатнє зволоження або перепалювання

Найпоширеніші причини пожовтіння розсади:

1. Нестача освітлення та надмірна вологість:

Розсада жовтіє, якщо їй не вистачає сонячного світла.

Перезволоження ґрунту також може призвести до пожовтіння.

2. Пошкодження коренів:

При пересадці коренева система може бути пошкоджена.

Це призведе до пожовтіння нижніх листочків.

З часом коріння відновиться, і хлороз зникне.

3. Нестача азоту:

Жовтіють лише нижні листочки.

Жилки листя стають блакитно-червоними.

4. Нестача калію:

Жовтіють всі листочки.

Листя скручується, зневоднюється, з'являються некрози.

5. Нестача цинку:

На листі з'являються дрібні жовті цятки.

Некроз розвивається по всьому листку.

6. Нестача заліза:

Жовтіють молоді листочки.

Колір листя змінюється від жовто-зеленого до лимонно-жовтого.

Для лікування використовуйте препарати, що містять залізо.

Що робити, якщо розсада помідорів жовтіє:

Визначте причину пожовтіння.

Усуньте причину.

Підживіть розсаду необхідними добривами.

Забезпечте розсаду достатнім освітленням.

Не перезволожуйте ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!