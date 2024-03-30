Що робити щоб розсада помідорів не жовтіла: поради досвідчених городників
Ваша розсада помідорів раптом пожовтіла? Не хвилюйтесь, це не завжди привід для паніки. theLime розібрався, чому жовтіє розсада помідорів та що робити в таких випадках.
Чим раніше ви визначите причину пожовтіння розсади, тим легше буде її вилікувати. Правильний догляд за розсадою допоможе вам виростити здорові та міцні помідори, пише "Апостроф".
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Чому змінюється колір листя у розсади?
- Нестача поживних речовин
- Незадовільний рівень рН ґрунту
- Хвороби або шкідники
- Недостатнє зволоження або перепалювання
Найпоширеніші причини пожовтіння розсади:
1. Нестача освітлення та надмірна вологість:
- Розсада жовтіє, якщо їй не вистачає сонячного світла.
- Перезволоження ґрунту також може призвести до пожовтіння.
2. Пошкодження коренів:
- При пересадці коренева система може бути пошкоджена.
- Це призведе до пожовтіння нижніх листочків.
- З часом коріння відновиться, і хлороз зникне.
3. Нестача азоту:
- Жовтіють лише нижні листочки.
- Жилки листя стають блакитно-червоними.
4. Нестача калію:
- Жовтіють всі листочки.
- Листя скручується, зневоднюється, з'являються некрози.
5. Нестача цинку:
- На листі з'являються дрібні жовті цятки.
- Некроз розвивається по всьому листку.
6. Нестача заліза:
- Жовтіють молоді листочки.
- Колір листя змінюється від жовто-зеленого до лимонно-жовтого.
- Для лікування використовуйте препарати, що містять залізо.
Що робити, якщо розсада помідорів жовтіє:
- Визначте причину пожовтіння.
- Усуньте причину.
- Підживіть розсаду необхідними добривами.
- Забезпечте розсаду достатнім освітленням.
- Не перезволожуйте ґрунт.
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