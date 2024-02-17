Як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви

Як захистити розсаду помідорів огірків та капусти від хвороб

Для отримання щедрого врожаю екологічно чистих овочів важливо правильно доглядати за розсадою, а саме – підживлювати її. Досвідчені городники поділилися рецептом секретного підживлення з трьох трав, яке допоможе виростити міцну та здорову розсаду.

Підживлення з трьох трав – це простий та ефективний спосіб виростити здорову та міцну розсаду, яка згодом дасть вам щедрий урожай екологічно чистих овочів. Про це пише ТСН.

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Інгредієнти:

Кропива - 2 частини

Чистотіл - 1 частина

Кульбаба - 1 частина

Приготування:

Закип'ятіть воду. Засипте в окріп сухі трави. Дайте настоятися 1-2 години. Розбавте відвар чистою водою кімнатної температури у пропорції 1:5.

Застосування:

Поливайте розсаду цим підживленням раз на тиждень.

Користь для розсади:

Кропива: містить азот, фосфор, калій, необхідні для зростання та розвитку розсади, зміцнення кореневої системи.

містить азот, фосфор, калій, необхідні для зростання та розвитку розсади, зміцнення кореневої системи. Чистотіл: багатий на йод, який сприяє росту та розвитку розсади, підвищує врожайність.

багатий на йод, який сприяє росту та розвитку розсади, підвищує врожайність. Кульбаба: містить мінеральні речовини, які зміцнюють імунітет розсади, роблять її стійкою до перепадів температур, хвороб та шкідників.

Переваги:

Екологічно чисте

Не містить хімічних складників

Безпечне та корисне для здоров'я

Пам'ятайте:

Для приготування підживлення використовуйте сухі трави.

Не переборщіть з кількістю підживлень.

Регулярно поливайте розсаду чистою водою.

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