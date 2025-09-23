Вечеря ''що є в холодильнику'': що приготувати нашвидкоруч

Найсмачніше страви виходять тоді, коли здається: в холодильнику нічого немає. А виходить — вечеря, яка стає однією з улюблених вдома.

Цей рецепт саме такий: швидко, просто і дуже по-домашньому.

Для мітболів:

• Курячий фарш — 400 г;

• Солодкий перець — 1 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Зелена цибуля — пучок;

• Петрушка — пучок;

• Часник — 2 зубці;

• Сіль, перець, зіра, сухий часник — за смаком.

Для соусу:

• Селера — 1 стебло;

• Болгарський перець — 1 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Лисички — 150 г;

• 1 стакан томатів пелаті або 2 ст.л. томатної пасти;

• Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Подрібніть перець, цибулю, часник і зелень. Додайте до фаршу разом зі спеціями.

2. Сформуйте мітболи й обсмажте їх до золотистої скоринки.

3. Для соусу: наріжте селеру, перець і цибулю. Обсмажте до м’якості, додайте гриби, приправте, введіть томатну пасту або томати пелаті;

4. Додайте мітболи до соусу й протушкуйте кілька хвилин під кришкою.

Подавати з будь-яким гарніром — рисом, пастою чи навіть шматком хліба

Збережіть рецепт. Наступного разу замість "що б таке приготувати?" відповідь буде вже готова