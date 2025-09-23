Вечеря "що є в холодильнику": що приготувати нашвидкоруч
Найсмачніше страви виходять тоді, коли здається: в холодильнику нічого немає. А виходить — вечеря, яка стає однією з улюблених вдома.
Цей рецепт саме такий: швидко, просто і дуже по-домашньому.
Для мітболів:
• Курячий фарш — 400 г;
• Солодкий перець — 1 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Зелена цибуля — пучок;
• Петрушка — пучок;
• Часник — 2 зубці;
• Сіль, перець, зіра, сухий часник — за смаком.
Для соусу:
• Селера — 1 стебло;
• Болгарський перець — 1 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Лисички — 150 г;
• 1 стакан томатів пелаті або 2 ст.л. томатної пасти;
• Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Подрібніть перець, цибулю, часник і зелень. Додайте до фаршу разом зі спеціями.
2. Сформуйте мітболи й обсмажте їх до золотистої скоринки.
3. Для соусу: наріжте селеру, перець і цибулю. Обсмажте до м’якості, додайте гриби, приправте, введіть томатну пасту або томати пелаті;
4. Додайте мітболи до соусу й протушкуйте кілька хвилин під кришкою.
Подавати з будь-яким гарніром — рисом, пастою чи навіть шматком хліба
Збережіть рецепт. Наступного разу замість "що б таке приготувати?" відповідь буде вже готова