Вони можуть дратувати: топ дивних звичок котів, які мають наукове пояснення

Багато власників котів помічали, як їхні улюбленці скидають предмети зі столу або "місять" лапами ковдру, випускаючи кігті. Такі звички часто дивують або навіть дратують, але вони мають цілком зрозуміле пояснення.

Однією з таких звичок є так званий "молочний крок". Кіт сідає на коліна і ритмічно топче вас лапами, іноді дряпаючи кігтями. Ця поведінка — відлуння дитинства: кошенята масажують живіт матері, щоб стимулювати потік молока. Про це пише РБК.

Дорослий кіт робить це, коли відчуває себе комфортно і довірливо, і так він показує свою прихильність. Щоб уникнути подряпин, досить покласти між собою та котом плед.

Ще одна поширена поведінка — скидання предметів з поверхні. Коти часто збивають ключі, окуляри чи телефони, уважно спостерігаючи за падінням. Це поєднання інстинкту дослідження і бажання привернути вашу увагу. Легкий поштовх лапою дозволяє перевірити, як предмет реагує, а падіння стимулює вас до гри.

Не менш дивними здаються "подарунки" у вигляді мертвих мишей або пташок. Насправді це прояв турботи та прихильності. У дикій природі кішки приносять здобич кошенятам, щоб навчити їх полювати. Коли ваш кіт приносить "здобич", він вважає вас частиною своєї родини і прагне поділитися тим, що здобув.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Дряпання меблів і стін також має практичне пояснення. Так кіт точить кігті, розтягує м’язи та залишає мітки за допомогою залоз на подушечках лап, позначаючи територію як свою.

Нарешті, пильний погляд кота, коли він довго спостерігає за вами, може здатися тривожним. У світі хижаків прямий погляд — виклик, але для довірливої кішки повільне кліпання очима — знак любові та прихильності. Відповівши йому таким же повільним кліпанням, можна зміцнити зв’язок із улюбленцем.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!