Як спілкуватись із псом, що він вас розумів: корисні поради від ветеринарів

Собаки унікально пристосувалися до спілкування з людьми й у багатьох аспектах навіть перевершують інших тварин, зокрема приматів. Проте спосіб, у який ми звертаємося до чотирилапих, суттєво впливає на те, наскільки добре вони нас розуміють.

Науковці навіть виокремили своєрідний "код" правильної комунікації з собаками.

Психологи називають його "мовою, спрямованою на собак". Вона дуже подібна до тієї, якою ми спілкуємося з немовлятами: короткі й прості фрази, вищий і мелодійніший голос, виразна інтонація. Дослідження, опубліковане у журналі Proceedings of the Royal Society B, показало, що саме таким чином цуценята реагують найбільш активно — уважніше слухають і швидше виконують команди. З дорослими тваринами ефект дещо слабший, проте й вони краще сприймають слова, коли господар використовує емоційний тон та чіткі інтонаційні акценти.

Окрім голосу, величезне значення мають жести. Собаки здатні читати рухи людини так, як цього не вміють навіть шимпанзе чи вовки. Прості тести доводять: якщо заховати частування під два однакові стакани й показати пальцем на один із них, собака майже завжди обере правильний. Це результат понад 30 тисяч років співіснування з людиною — від полювання і випасу худоби до сучасних прогулянок у парку.

Фахівці радять будувати спілкування з собакою максимально зрозуміло: користуватися короткими словами ("Сидіти", "До мене"), змінювати інтонацію залежно від ситуації, супроводжувати команди жестами та не забувати про зоровий контакт, який зміцнює довіру. Важливо враховувати й вік: цуценята потребують більше повторів і лагідності, тоді як дорослі собаки реагують швидше, але теж краще сприймають просту й чітку мову.

Учені пояснюють цю здатність собак еволюцією: протягом тисячоліть життя поруч із людиною вони розвинули виняткові комунікативні навички, близькі до рівня маленьких дітей. Чотирилапі не лише виконують команди, а й тонко зчитують емоції, міміку та настрій господаря.

