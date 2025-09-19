Чому коти люблять гризти домашні рослини: ветеринари дали шокуючу відповідь

Багато господарів кішок помічали, що їхні улюбленці раптом починають жувати кімнатні рослини чи траву. Зазвичай це сприймають як забаву або примху, однак науковці з Університету Хай-Пойнт (Північна Кароліна) дійшли висновку, що така поведінка має цілком практичне підґрунтя.

Як пише Discovery Magazine, коти вдаються до гриження рослин не з пустощів, а щоб очистити шлунок від грудок шерсті. Мікроскопічний аналіз шести зразків показав, що зазубрені краї листя та крихітні виступи на його поверхні переплітаються з шерстю, допомагаючи вивести її природним шляхом. Дослідники порівняли цей механізм із прочищенням забитої труби.

Це відкриття заперечує старішу гіпотезу, нібито коти поїдають траву для боротьби з паразитами. Виявилося, що структура листя занадто дрібна, аби впоратися з глистами, які значно більші за шерстяні грудки.

Особливу увагу вчені звернули на те, що котів часто приваблюють морозостійкі кімнатні рослини та садові трави, зокрема традесканція. Усі вони мають спільну рису — шорстку мікроскопічну поверхню, яка працює як "природна щітка" для шлунку тварини.

