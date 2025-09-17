Чудово доповнить вечірнє чаювання: рецепт 'карамельного' яблучного варення на зиму

Карамельне яблучне варення – це смачний і ароматний спосіб урізноманітнити зимові заготовки. Воно поєднує ніжність яблук із насиченістю карамелі та чудово підходить як для чаювання, так і для випічки.

Про це пише noviydoctor. Для приготування знадобляться яблука твердих сортів (наприклад, "Антонівка", "Симиренко" чи "Гренні Сміт"), цукор, трохи води, вершкове масло та лимонний сік. Спочатку фрукти очищають і нарізають, паралельно у каструлі варять карамель до золотистого кольору. У неї додають масло для м’якшого смаку, після чого закладають яблука та тушкують близько 20 хвилин. Завершальний штрих – лимонний сік, який підкреслює аромат і допомагає зберегти гарний колір.

Готове варення має прозорі шматочки фруктів у густому сиропі. Його розкладають у стерильні банки й закочують. Заготівля зберігається до року в прохолодному темному місці.

Щоб урізноманітнити смак, можна додати дрібку кориці чи ванілі. Таке варення чудово смакує з чаєм, а ще його зручно використовувати як начинку для пирогів чи прошарок у тортах.

