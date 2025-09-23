Їх не зженеш з дивану: топ найлінивіших порід собак

Не всі собаки потребують активних тренувань чи щоденних марафонських пробіжок. Деякі породи від природи спокійні та більше полюбляють відпочинок поруч із господарем, ніж виснажливі фізичні навантаження. Водночас навіть "ледачим" собакам необхідні щоденні прогулянки та соціалізація, аби залишатися здоровими та щасливими.

Про це пише Express. Ось шість найспокійніших порід, які ідеально підійдуть тим, хто цінує розмірений ритм життя:

Ши-цу Маленькі, ніжні та ласкаві собаки, які швидко втомлюються через особливості дихальних шляхів. Їм достатньо кількох коротких прогулянок і багато обіймів. Головне — ретельний догляд за довгою шерстю. Чау-чау Схожі на котів за характером: незалежні й врівноважені. Вони не потребують інтенсивних занять, надаючи перевагу спокійним прогулянкам чи іграм у дворі. Потребують досвідченого господаря, бо насторожено ставляться до незнайомців. Басет-гаунд Відомі своєю повільністю. Їм більше до вподоби неквапливі прогулянки, ніж біг на великі дистанції. Через будову тіла схильні до проблем зі спиною та ожирінням, тому важливо стежити за харчуванням. Німецький дог Попри гігантські розміри, ці собаки — справжні лагідні велетні. Вони обожнюють спокій і часто проводять час удома, відпочиваючи. Водночас доги потребують значних витрат на догляд і харчування. Кавалер кінг чарльз спанієль Компактні собаки-компаньйони, які найщасливіші поруч із господарем. Їм достатньо коротких прогулянок і мінімальної активності. Проте є схильність до спадкових захворювань, тому важливий медичний контроль. Грейхаунд Хоч вони здатні розвивати вражаючу швидкість, у повсякденному житті грейхаунди віддають перевагу спокійному відпочинку. Зазвичай після короткого бігу із задоволенням повертаються на улюблений диван.

Такі породи стануть чудовими друзями для тих, хто мріє про домашнього улюбленця зі спокійним темпераментом і невисокими потребами в активності.

