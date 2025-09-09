Правило гарвардської тарілки: комбінація продуктів нашвидкоруч

Гарвардська тарілка — основа збалансованого хелсі раціону. З нею легко та швидко слідкувати за тим, щоб у вашому харчуванні були всі необхідні нутрієнти.

Розповідаю про правила гарвардської тарілки.

Дивіться, запамʼятовуйте пропорцію продуктів. А ми поки поділимося збалансованими комбо нашвидкоруч:

• Яблуко + жменя горіхів + хлібець

• Йогурт + ягоди + насіння льону

• Овочі з хумусом + цільнозерновий крекер

• Варене яйце + огірок + шматочок цільнозернового хлібу

• Зелень + овочі + авокадо + консервований тунець у власному соку