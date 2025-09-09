Підійдуть людям з алергією: топ порід котів, від яких не будете чхати

Свербіж, нежить, закладеність носа, висипання, а інколи навіть астматичні напади — типові прояви алергії на котів. Вона зустрічається удвічі частіше, ніж на собак. При цьому причиною реакції є не шерсть, а білок Fel d 1, який міститься у слині, шкірі та сечі тварини.

Про це пише Martha Stewart. Коли кіт вилизує себе, слина висихає, а білок осідає у вигляді дрібних частинок, що потрапляють у повітря. Саме їх люди вдихають або торкаються поверхонь, де вони накопичуються, — і починаються симптоми.

Повністю "гіпоалергенних" котів не існує, проте певні породи виробляють значно менше Fel d 1 або ж майже не линяють, що робить їх більш прийнятними для людей із легкою чи помірною алергією. Сибірські коти, наприклад, попри пухнасту шерсть, виділяють у рази менше алергену. Балінезійські мають ніжне хутро, яке майже не линяє. Орієнтальні короткошерсті теж вважаються "безпечнішими" завдяки гладкій шерсті. Девон-рекс і корніш-рекс відомі своїм хвилястим покривом, що майже не випадає. Сфінкси практично без шерсті, а от російські блакитні, бенгальські, колор-пойнт короткошерсті та яванські кішки також нерідко стають хорошим вибором для алергіків.

Фахівці радять перед тим, як завести кота, обов’язково провести з ним кілька годин, щоб перевірити реакцію організму.

Зменшити прояви алергії допоможе регулярний догляд: купання кота раз на 1–2 тижні знижує рівень Fel d 1 майже на 80%. Варто мити руки після кожного контакту з твариною, прибирати квартиру за допомогою пилососа з HEPA-фільтром, користуватися очищувачами та зволожувачами повітря. Рекомендують не пускати кота у спальню та користуватися захисними чохлами на матрацах і подушках.

