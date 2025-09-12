Товсті котики: як ожиріння впливає на організм вашого улюбленця та чому з цим необхідно боротись

У соцмережах дедалі частіше з’являються фото пухнастих котів із зайвою вагою, які збирають сотні коментарів і тисячі вподобайок. Їх називають "кульками щастя" чи навіть "антистресом на лапках". Але за цією зворушливою картинкою ховається серйозна загроза — ожиріння. Для людини кілька зайвих кілограмів можуть стати лише приводом піти в спортзал чи сісти на дієту, тоді як для кота наслідки здатні обернутися важкими хворобами й навіть скороченням тривалості життя.

Про це пише centralna.vet.Ожиріння вже давно стало однією з найпоширеніших проблем у ветеринарії. Найчастіше воно виникає через неправильне харчування, низьку фізичну активність і бажання господарів пригощати улюбленця зайвими ласощами. Насправді "товстий котик" — це не мило, а небезпечно. Надмірна вага може призвести до діабету, хвороб серця, нирок і печінки, проблем із суглобами та навіть передчасної смерті.

Розпізнати ожиріння неважко. Якщо ребра майже неможливо намацати, талія зникає, силует стає круглим, а тварина швидко втомлюється й уникає активних ігор, варто бити на сполох. У нормі домашній кіт середнього розміру має важити від 3,5 до 5 кілограмів, хоча точні параметри залежать від віку та породи.

Вихід один — звернутися до ветеринара, який оцінить стан здоров’я і допоможе скласти план зниження ваги. Зазвичай він включає спеціальний дієтичний корм, дрібні й частіші порції замість великих, сувору відмову від "людської їжі", а також щоденні ігри та рухливі заняття. Навіть 10–15 хвилин активності щодня здатні допомогти котові спалювати калорії. Втрата ваги має бути поступовою — не більше 1–2% від маси тіла на тиждень, щоб не нашкодити здоров’ю.

Запобігти ожирінню можна ще простіше: правильно годувати вихованця, враховувати його вік і рівень активності, контролювати вагу після стерилізації чи кастрації, а також регулярно відвідувати ветеринара для профілактичних оглядів.

Справжня турбота про кота — це не додатковий шматочок ковбаси, а уважне ставлення до його раціону, активності та здоров’я. Лише так пухнастий друг зможе прожити довге й щасливе життя поруч із вами.

