Ніжний, ароматний паштет, який розлітається зі столу першим

Паштет від шефа — класика, яку з’їдають першою!

Цей паштет люблять і дорослі, і діти. Він насичений, ароматний і дуже корисний. І головне — легко зробити вдома.

 Інгредієнти:

 Куряча печінка — 1 кг

 Морква — 0,5 кг 

 Цибуля ріпчаста — 0,5 кг 

 Олія для смаження — 5–6 ст. л. 

 Сіль 

 Суміш перців 

 Мускатний горіх 

 Мелена гвоздика 

 Мед квітковий — 1 ст. л. 

 Вершкове масло — 100 г 

 Приготування:

 На олії обсмажити цибулю та моркву до золотистої скоринки, відкласти.

 На тій самій сковороді обсмажити печінку до скоринки (але не пересмажити!).

 Додати назад моркву з цибулею, перемішати, всипати спеції, сіль і мед. Зняти з вогню.

 Збити все блендером до однорідної маси.

 Додати розтоплене гаряче вершкове масло й перемішати ложкою для кремової текстури.

 Перекласти в ємність, накрити кришкою й охолодити в холодильнику.

Виходить ніжний, ароматний паштет, який розлітається зі столу першим 🤌

 Зберігайте рецепт і готуйте — гості точно попросять добавку!

Джерело:instagram.com

