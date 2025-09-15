Паштет від шефа — класика, яку з’їдають першою!

Цей паштет люблять і дорослі, і діти. Він насичений, ароматний і дуже корисний. І головне — легко зробити вдома.

Інгредієнти:

Куряча печінка — 1 кг

Морква — 0,5 кг

Цибуля ріпчаста — 0,5 кг

Олія для смаження — 5–6 ст. л.

Сіль

Суміш перців

Мускатний горіх

Мелена гвоздика

Мед квітковий — 1 ст. л.

Вершкове масло — 100 г

Приготування:

На олії обсмажити цибулю та моркву до золотистої скоринки, відкласти.

На тій самій сковороді обсмажити печінку до скоринки (але не пересмажити!).

Додати назад моркву з цибулею, перемішати, всипати спеції, сіль і мед. Зняти з вогню.

Збити все блендером до однорідної маси.

Додати розтоплене гаряче вершкове масло й перемішати ложкою для кремової текстури.

Перекласти в ємність, накрити кришкою й охолодити в холодильнику.

Виходить ніжний, ароматний паштет, який розлітається зі столу першим 🤌

Зберігайте рецепт і готуйте — гості точно попросять добавку!