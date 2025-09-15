У магазин більше ні ногою: рецепт томатного соку на зиму

Томатний сік — одна з найсмачніших та корисних заготовок на зиму. Якщо у вас немає соковижималки, не хвилюйтеся: приготований вручну сік виходить густішим, ароматнішим і насиченішим за будь-який магазинний.

Лише кілька простих інгредієнтів — і на вашій поличці з’явиться справжня вітамінна бомба! Про це пише vsn.

Інгредієнти:

Помідори — 5 кг (краще соковиті, м’ясисті сорти)

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 2 ст. л. (за смаком)

Лавровий лист — 1–2 шт. (за бажанням)

Перець горошком — 4–6 шт.

Оцет 9% — 1 ч. л. на 1 л соку (за потреби для кращого зберігання)

Покроковий рецепт:

Підготовка помідорів: Помийте та наріжте помідори на кілька частин. Не потрібно чистити, просто складіть у велику каструлю. Виварювання: Доведіть помідори до кипіння та тушкуйте на повільному вогні 20–25 хвилин, помішуючи. Помідори повинні добре розм’якнути й пустити сік. Протираємо: Поступово перелийте гарячу масу в металеве сито або друшляк з дрібними отворами. Перетирайте ложкою або дерев’яною товкачкою, щоб відділити шкірку та насіння. Отримаєте чистий, густий сік. Додаємо спеції: Поверніть сік у каструлю, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець. За бажанням — оцет. Доведіть до кипіння та проваріть 5–7 хвилин. Розливаємо в банки: Гарячий сік розлийте в стерильні банки або пляшки, закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте до повного охолодження.

Для однорідного соку можна після протирання пройти через марлю або збити блендером. Без оцту сік зберігайте в холодильнику або прохолодному погребі. Любите гостре? Додайте трохи меленого перцю чилі або часник. Такий томатний сік ідеально підійде для пиття, борщу, соусів або лечо.

