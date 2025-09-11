Ідеальні курячі нагетси без фритюру

Я обожнюю курку і хрусткі паніровані страви і нарешті в мене зʼявився аерогриль - навіть більше - мультіпіч що дозволяє готувати здоровіші смаколики швидше і корисніше ніж зазвичай !

Тож до готування:

500г куряче філе

100г йогурт грецький

спеції: копчена паприка, сухий часник, сухий орегано, можна додати трішки сухої карі, сухий Чілі за бажанням, 5г сіль, чорний перець, мускатний горіх мелений, свіжий чебрець.

не солодкі кукурудзяні пластівці

2 яйця

1 ложка кетчупу або шрірачі

борошно для паніровки

Трішки олії для смаження

куряче філе ріжу "нагетсами" - тобто прямокутниками товщиною до 1 см,

додаю грецький йогурт, усі спеції які ви бажаєте та сіль, свіжий чабрець і залишаю на годинку десь промаринуватись ( можна навіть на ніч у холодильник під плівку)

подрібнюю до середньої крупності кукурудзяні пластівці, яйця змішую з кетчупом та трохи підсолюю,

мариновані нагетси обвалюю у борошні, потім у яйці, потім у пластівцях, кроплю трощи олією і ставлю у розігріту на 200градусів мультіпіч Ninja на 7 хв !

смачна ароматна і хрустка курка готова.

Для гарніру так само готував батат, ну можна на 1 хвилинку довше його тримати якщо любите більш мʼякшу текстуру

Зробіть соус тар-тар для ваших смаколиків - і буде вам кулінарне щастя.

Обіймаю