Жульєн із куркою та грибами

Насправді я б сказав, що це радше гратен, адже "жульєн" - це вид нарізки соломкою.

Але страва справді дуже смачна і родом із дитинства.

До рецепту:

3 шт. великі курячі стегна

500 г печериць

200 г вершків 30%

150 г молока

30 г борошна

15 г масла + 15 г олії

Сіль, чорний та духмяний перець, мускатний горіх

1 ст. л. сушених лісових грибів

Готувати легко і страву можна подати як індивідуальному посуді так і у великому.

Печериці та цибулю дрібно нарізаю. На розігріту пательню з олією спочатку кидаю цибулю й обсмажую до готовності, потім додаю гриби. Не дуже засмажую.

Стегна очищаю від шкірки та кісточок і нарізаю крупно. Обсмажую окремо.

Змішую курку та гриби, додаю молоко й вершки, спеції та соус ру (борошно, просмажене з маслом і олією). Так соус матиме кращий смак і консистенцію.

Перекладаю в ємність для запікання, засипаю твердим улюбленим сиром. Запікаю при 200–220 °C до рум’яної скоринки - і готово.

Курку можна брати відварну або запечену - ту, що залишилася з учорашньої страви.

Сири можна міксувати за бажанням на свій смак. Так само й гриби - можна додавати гливи або свіжі лісові!

Смачного! Зберігайте рецепт, щоб не загубити!