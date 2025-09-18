Готується швидко, зʼїдається ще швидше: рецепт хрусткої маринованої капусти

Маринована капуста — це швидкий та простий спосіб зробити смачну зимову заготовку. На відміну від квашеної, вона не потребує тривалого процесу бродіння: нашатковані овочі заливаються солодким маринадом, і вже за ніч виходить хрустка закуска, яка з часом стає ще ароматнішою.

Для приготування можна використовувати білокачанну, фіолетову чи навіть цвітну капусту — у кожному випадку смак буде по-своєму особливим.

На дві банки об'ємом 0,5 л знадобиться:

кілограм капусти;

одна морква;

один солодкий перець;

півлітра води;

п'ять столових ложок оцту;

три ложки соняшникової олії;

шість ложок цукру;

одна ложка солі.

Найкраще брати старі щільні качани з грубим листям, адже саме вони надають потрібної текстури. До капусти й моркви часто додають болгарський перець — він надає легку солодкість і свіжий аромат. Овочі натирають або нарізають, злегка перетирають руками, після чого розкладають у банки. Розсіл готується з води, солі, цукру, оцту та олії: його виливають гарячим тонкою цівкою, аби скло не тріснуло. Після охолодження банки варто залишити на ніч у холодильнику, і вже наступного дня капусту можна подавати до столу. Водночас вона чудово зберігається й узимку, стаючи ще більш насиченою на смак.

Цвітна капуста в маринаді виходить не менш цікавою: хрусткі суцвіття добре поєднуються з морквою, часником і перцем горошком.

Інгредієнти для двох банок ємністю 0,5 л. :

сімсот грам цвітної капусти;

одна морква;

два зубчики часнику;

сімсот грам води;

десять горошин чорного перцю;

дві ложки цукру;

дві ложки оцту;

ложка солі.

Їх попередньо обдають окропом, після чого щільно викладають у банки разом з овочами. Розсіл готують на основі тієї ж води, додаючи сіль, цукор та оцет. Після кількох заливань банки закручують кришками, і заготовка готова до зберігання. Така капуста виходить соковитою, ароматною й відмінно підходить як гарнір чи самостійна закуска.

