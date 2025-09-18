Готується швидко, зʼїдається ще швидше: рецепт хрусткої маринованої капусти
Маринована капуста — це швидкий та простий спосіб зробити смачну зимову заготовку. На відміну від квашеної, вона не потребує тривалого процесу бродіння: нашатковані овочі заливаються солодким маринадом, і вже за ніч виходить хрустка закуска, яка з часом стає ще ароматнішою.
Для приготування можна використовувати білокачанну, фіолетову чи навіть цвітну капусту — у кожному випадку смак буде по-своєму особливим.
На дві банки об'ємом 0,5 л знадобиться:
- кілограм капусти;
- одна морква;
- один солодкий перець;
- півлітра води;
- п'ять столових ложок оцту;
- три ложки соняшникової олії;
- шість ложок цукру;
- одна ложка солі.
Найкраще брати старі щільні качани з грубим листям, адже саме вони надають потрібної текстури. До капусти й моркви часто додають болгарський перець — він надає легку солодкість і свіжий аромат. Овочі натирають або нарізають, злегка перетирають руками, після чого розкладають у банки. Розсіл готується з води, солі, цукру, оцту та олії: його виливають гарячим тонкою цівкою, аби скло не тріснуло. Після охолодження банки варто залишити на ніч у холодильнику, і вже наступного дня капусту можна подавати до столу. Водночас вона чудово зберігається й узимку, стаючи ще більш насиченою на смак.
Цвітна капуста в маринаді виходить не менш цікавою: хрусткі суцвіття добре поєднуються з морквою, часником і перцем горошком.
Інгредієнти для двох банок ємністю 0,5 л. :
- сімсот грам цвітної капусти;
- одна морква;
- два зубчики часнику;
- сімсот грам води;
- десять горошин чорного перцю;
- дві ложки цукру;
- дві ложки оцту;
- ложка солі.
Їх попередньо обдають окропом, після чого щільно викладають у банки разом з овочами. Розсіл готують на основі тієї ж води, додаючи сіль, цукор та оцет. Після кількох заливань банки закручують кришками, і заготовка готова до зберігання. Така капуста виходить соковитою, ароматною й відмінно підходить як гарнір чи самостійна закуска.
