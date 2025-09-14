Смакота до чаю за 5 хвилин: рецепт швидкого малинового варення

Літо — найкращий час, щоб подбати про зимові запаси й насолодитися свіжими ягодами. Особливо популярним є малинове варення: у холодну пору року баночка з цією смакотою дарує тепло та затишок. Нижче кілька рецептів, які допоможуть приготувати улюблені ласощі.

Про це пише Уніан. Таке варення виходить дуже ароматне та смачне.

Класичне малинове варення

Для початку знадобиться кілограм малини, 700 г цукру та 100 мл води. Ягоди очищають від хвостиків, засипають цукром, додають воду й доводять до кипіння. Після п’яти хвилин варіння на слабкому вогні варення розливають у стерилізовані банки, закатують і залишають охолоджуватися під ковдрою.

"П’ятихвилинка"

Цей спосіб вимагає більше уваги, проте результат того вартий. Півтора кілограма ягід пересипають кілограмом цукру, витримують кілька годин, а потім ставлять на плиту. Після закипання суміш варять лише п’ять хвилин, прибирають піну, додають решту цукру та залишають остигати. Процес кип’ятіння повторюють тричі, після чого варення гарячим закривають у банки.

Малина з апельсином та імбиром

Для більш пікантного смаку беруть кілограм малини, 800 г цукру, апельсин і 40 г свіжого імбиру. Половину ягід пересипають цукром, додають апельсинову цедру й сік, натертий імбир, після чого тушкують. Поєднання цитрусових ноток та гостроти створює незвичний, але дуже зігріваючий смак.

Такі заготовки стануть справжнім порятунком узимку — варення з малини не лише тішить смаком, а й допомагає боротися з застудами.

