Пальчики оближеш: рецепт 'солодкого чилі' з грушами на зиму

Соус "Солодкий чилі з грушами" — це оригінальна домашня консервація на зиму, яка поєднує фруктову ніжність і пряну гостроту. Завдяки грушам соус має м’який солодкуватий відтінок, а перець додає йому пікантності та насиченого аромату. Він чудово пасує до м’яса, риби, овочів чи різних закусок і неодмінно здивує ваших гостей.

Про це пише Smakuiemo. Для приготування потрібно взяти кілограм груш, пів кілограма солодкого червоного перцю та близько 150 грамів гострого (кількість можна змінювати залежно від бажаної гостроти). Також додаються 200 грамів цукру, столова ложка солі без гірки та 100 мілілітрів 9% оцту.

Фрукти й овочі слід підготувати: груші очистити від серцевини та порізати шматочками, перець звільнити від насіння й плодоніжок. У великій каструлі змішати все разом із цукром, сіллю та оцтом, накрити кришкою і залишити на пів години, щоб суміш пустила сік. Далі довести її до кипіння й проварити близько десяти хвилин, поки інгредієнти не стануть м’якими, після чого подрібнити блендером до бажаної консистенції. Потім масу потрібно повернути на вогонь і ще хвилин п’ятнадцять уварювати до загустіння, час від часу помішуючи.

Готовий соус розливають у стерилізовані банки та щільно закривають. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно чотири баночки об’ємом 330 мл.

