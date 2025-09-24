Готується на пательні: рецепт ароматного сливового варення на зиму

Сливове варення — це справжня класика серед зимових заготівель, яка завжди виручає і для приготування ароматної випічки, і для затишного чаювання. Приготувати його можна навіть у звичайній глибокій пательні, без зайвих клопотів, а результат виходить густим, насиченим і дуже запашним. Такий десерт добре зберігається і стане справжньою гордістю домашніх запасів.

Про це пише Smakuiemo. Для варення вам знадобляться сливи (близько кілограма), цукор — від 300 грамів до кілограма залежно від солодкості плодів, трохи лимонної кислоти (приблизно третина чайної ложки), а також для аромату — ванільний цукор чи кориця.

Фрукти потрібно ретельно промити, видалити кісточки, а великі плоди розрізати на частини. Далі сливи викладають у пательню шарами, пересипаючи кожен шар цукром, і залишають на кілька годин, щоб вони пустили сік. Потім додають лимонну кислоту й ставлять на вогонь. Варять близько пів години, не забуваючи знімати піну та помішувати. Наприкінці можна додати ароматні спеції — ваніль, корицю, а за бажанням навіть мускат чи кардамон.

Щоб отримати густішу консистенцію, варення ще кілька хвилин прогрівають на сильному вогні. Перевірити готовність дуже просто: крапля сиропу на холодній тарілці не повинна розтікатися. Готове варення розливають у стерилізовані банки, щільно закручують кришками й залишають до охолодження.

