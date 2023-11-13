Що таке полярне сяйво і як воно відбувається

Неземна краса полярного сяйва, широко відомого як Північне сяйво, зачаровувала людей протягом століть. Розглядаючи це небесне явище ближче, UAportal розповів історію про те, як виникає полярне сяйво і яка магія стоїть за його яскравими барвами.

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Що таке полярне сяйво

Полярне сяйво, також відоме як Північне сяйво, – це природне явище, яке освітлює небо зачаровуючими барвами. Воно виникає поблизу північного та південного полюсів Землі в результаті взаємодії сонячного вітру та магнітного поля Землі. Ця взаємодія змушує заряджені частинки сонячного вітру рухатися до полярних областей, де вони зіштовхуються з атомами і молекулами в атмосфері Землі, випромінюючи світло і створюючи чарівне полярне сяйво.

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Як відбувається полярне сяйво

Полярне сяйво працює на основі принципів магнетизму та сонячної активності. Магнітне поле Землі, яке оточує планету, захищає її від сонячного вітру. Однак поблизу полюсів, де силові лінії магнітного поля більш відкриті, іонізовані частинки сонячного вітру можуть проникати в атмосферу. Потрапляючи в атмосферу, ці заряджені частинки зіштовхуються з атомами і молекулами, вивільняючи енергію у вигляді світла і генеруючи приголомшливі світлові ефекти, пов'язані з полярним сяйвом.

Основними складовими полярного сяйва

Основними складовими полярного сяйва є Сонце, магнітне поле Землі, сонячний вітер і атмосфера Землі. Сонце постійно випромінює сонячний вітер, що складається із заряджених частинок. Магнітне поле Землі відіграє вирішальну роль у спрямуванні сонячного вітру до полярних регіонів, де він взаємодіє з атмосферою Землі.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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