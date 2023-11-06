В астрономічній обсерваторії НАНУ сказали, чи будуть полярні сяйва в Україні звичним явищем

У неділю, 5 листопада, мешканці України спостерігали в небі червоно-рожеве північне сяйво "Аврора". Ймовірною причиною цього явища міг стати потужний геомагнітний шторм.

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Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко у коментарі РБК-Українa пояснив, що червоне сяйво було спричинене "атомарним киснем".

За його словами, подібне явище модна спостерігати через велику активність Сонця.

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"Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж 5 років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко", – пояснив науковець.

Він вважає, що для України подібне небесне явище не стане постійним. Все буде залежати від активності Сонця та сили геомагнітних бур.

Ти часом астроном Володимир Кажанов у Facebook розповів, що "для нашої країни це взагалі рідкісне явище".

Він пояснив, що 5 листопада відбулася потужна геомагнітна буря, пов'язана з "бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому".

"Звісно це явище природи буде повторюватись у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно", – додав він.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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