На Землі почалася потужна магнітна буря, яка триватиме три дні: як уберегтися

5 листопада на Землі розпочалася п'ятибальна магнітна буря, яка посилить свій вплив 6 та 7 листопада. Її індекс зросте до 6 балів. Лише 8 листопада потужність геомагнітних коливань спаде до 2 балів.

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За даними "Метеоагент", завтра та післязавтра геомагнітні коливання посиляться до K-INDEX 5 (високий рівень).

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Магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

Дратівливість, апатія, агресія, депресія.

Підвищена стомлюваність.

Нудота, відсутність апетиту.

Запаморочення, головні болі.

Прискорене серцебиття.

Перепади артеріального тиску.

Сонливість, або безсоння.

Ломота в кістках, слабкість у м'язах, біль у місцях старих травм.

Загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Фахівці радять у дні магнітних бур більше часу присвятити своєму здоров'ю. Зокрема, варто більше часу проводити на свіжому повітрі, зменшити вживання кави та міцних напоїв, вживати більше води, зосередитися на відпочинку. Також варто намагатися менше стресувати.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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