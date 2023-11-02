Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія
Якщо ви коли-небудь відчували сонливість, коли погода змінювалася, або раптом відчули різкий головний біль у сонячний день, можливо, ви страждаєте на метеопатію.
Близько 30-35% населення планети відчувають подібні симптоми, коли погода змінюється, пише Meteoagent.com.
Метеопатія – це підвищена чутливість організму до змін погодних умов. При цьому людина може відчувати такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.
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Причини метеопатії до кінця не вивчені, але науковці вважають, що вона пов’язана з такими факторами:
- Зміна атмосферного тиску. При зниженні атмосферного тиску відбувається розширення кровоносних судин, що може призвести до головного болю, запаморочення та інших симптомів.
- Зміна вологості повітря. При підвищеній вологості повітря можуть посилюватися болі в суглобах.
- Зміна магнітного поля Землі. Магнітне поле Землі впливає на роботу нервової системи й може призводити до таких симптомів, як дратівливість, поганий настрій та порушення сну.
- Атмосферні опади. Дощ і сніг можуть посилювати болі в суглобах і м’язах.
Як полегшити симптоми метеопатії
На жаль, метеопатії не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.
Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:
- Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.
- Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.
- Відмова від шкідливих звичок. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.
- Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.
Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.
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